Asse Palermo-Cina | Unipa rafforza i legami internazionali con la Hefei University of Technology

La professoressa Antonina Pirrotta, direttrice della Scuola di Dottorato dell'Università di Palermo, ha incontrato la prorettrice all’Internazionalizzazione della Hefei University of Technology, Wang Huili."Durante l'incontro - spiega Pirrotta - ho presentato l’organizzazione dell’Ateneo e, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

IL "CORTEO DELLE ANIME SANTE" NEL CUORE DI PALERMO L'antica Palermo, lungo il suo storico asse viario, il Corso Vittorio Emanuele (l'antico Cassaro), ha ospitato per la prima volta la suggestiva rappresentazione de "Il Corteo delle Anime Sante", me - facebook.com Vai su Facebook

La Russia e l'«asse del male» con Cina e Iran: esercitazioni navali nel Golfo durante la visita di Zelensky a Riad - Viene definito l'«asse del male» e a partire da martedì sarà riunito nel Golfo per una esercitazione navale congiunta. Secondo ilmessaggero.it

Trump, il piano per rompere l’asse tra la Russia e la Cina. La telefonata a Zelensky (con Musk) che rassicura Kiev - C’è una netta differenza tra le promesse di una campagna elettorale combattuta come non mai e la capacità di renderle concrete una volta vinte le elezioni. Lo riporta ilmessaggero.it

L’Asse delle autocrazie - Pochi giorni prima dell’invasione dell’Ucraina, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno annunciato al mondo quella «alleanza senza limiti» fra Russia e Cina che in quel momento aveva ancora contorni, ... Scrive repubblica.it