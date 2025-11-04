Asse Palermo-Cina | Unipa rafforza i legami internazionali con la Hefei University of Technology

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La professoressa Antonina Pirrotta, direttrice della Scuola di Dottorato dell'Università di Palermo, ha incontrato la prorettrice all’Internazionalizzazione della Hefei University of Technology, Wang Huili."Durante l'incontro - spiega Pirrotta - ho presentato l’organizzazione dell’Ateneo e, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

La Russia e l'«asse del male» con Cina e Iran: esercitazioni navali nel Golfo durante la visita di Zelensky a Riad - Viene definito l'«asse del male» e a partire da martedì sarà riunito nel Golfo per una esercitazione navale congiunta. Secondo ilmessaggero.it

Trump, il piano per rompere l’asse tra la Russia e la Cina. La telefonata a Zelensky (con Musk) che rassicura Kiev - C’è una netta differenza tra le promesse di una campagna elettorale combattuta come non mai e la capacità di renderle concrete una volta vinte le elezioni. Lo riporta ilmessaggero.it

L’Asse delle autocrazie - Pochi giorni prima dell’invasione dell’Ucraina, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno annunciato al mondo quella «alleanza senza limiti» fra Russia e Cina che in quel momento aveva ancora contorni, ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Asse Palermo Cina Unipa