asse eni petronas per il gas asiatico

Eni aggiunge un'importante pedina sullo scacchiere internazionale per rafforzare la propria presenza nel settore gas dell'Asia, inclusi mercati come la Cina, e il Medio Oriente. La newco varata ieri con Petronas sarà un nuovo satellite della galassia Eni che permetterà al gruppo di accrescere la «diversificazione energetica e non essere sotto scacco o schiavi di un unico soggetto», ha commentato l'ad Claudio Descalzi alla firma dell'accordo avvenuto ad Abu Dhabi nel corso di Adipec, tra le più importanti rassegne fieristiche del mondo dell'energia, alla presenza del presidente e ad di Petronas, Tengku Muhammad Taufik. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

