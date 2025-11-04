Assalto notturno al bancomat in piazza ad Agazzano

Ancora un bancomat nel mirino dei ladri. L'ennesimo colpo di questo genere nel Piacentino è stato portato a segno nella notte di martedì 4 novembre nel pieno centro di Agazzano. La banda di specialisti ha preso di mira la filiale della Banca di Piacenza in piazza Europa, facendo saltare in aria. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

