Assalto notturno al bancomat in piazza ad Agazzano

Ilpiacenza.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un bancomat nel mirino dei ladri. L'ennesimo colpo di questo genere nel Piacentino è stato portato a segno nella notte di martedì 4 novembre nel pieno centro di Agazzano. La banda di specialisti ha preso di mira la filiale della Banca di Piacenza in piazza Europa, facendo saltare in aria. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

