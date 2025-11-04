Asmel | L’intelligenza amministrativa dei comuni sfida la burocrazia
Alla XV Assemblea ASMEL i Sindaci, rilanciano un modello di governance basato su responsabilità, interoperabilità e prossimità ai cittadini. 03.11.2025 – Nel corso della XV Assemblea nazionale dei Comuni Asmel, del 3 novembre a Napoli, dal titolo “ IA – Intelligenza Amministrativa. Norme chiare, pratiche semplici ” si è tenuta la tavola rotonda dedicata all’urgenza di superare la complessità normativa e burocratica e di rafforzare la fiducia pubblica in una fase segnata sia dalla conclusione del ciclo PNRR sia dall’irruzione dell’Intelligenza artificiale. Il dibattito si è aperto con una riflessione provocatoria di Geremia Gios, sindaco e statistico, che ha illustrato i risultati di una ricerca sull’eccesso di formalizzazione degli atti comunali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
