Asilo nido cantiere fermo da tempo | Ci sono evidenti segni di degrado
L’asilo nido di Piano di Mommio, una delle opere simbolo finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), avrebbe dovuto essere ultimato e inaugurato nell’agosto 2024, come previsto dal cronoprogramma ufficiale del Comune. "Il cantiere invece, ad oggi è fermo e lo è da mesi. Oltre tutto il manufatto già realizzato – denunciano i consiglieri comunali di Forza Italia Marzia Lucchesi e Pietro Bertolaccini – mostra segni evidenti di degrado sulla copertura. L’area esterna è in completo stato di abbandono, con materiali sparsi, erba alta e recinzioni danneggiate". I consiglieri azzurri sottolineano la gravità politica della situazione, ricordando che per mesi il settore lavori pubblici è rimasto senza un dirigente tecnico professionale, con la segretaria comunale a supplire temporaneamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
