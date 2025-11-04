Asfaltature sensi unici alternati tra Cà di Sola e Settecani

Sulla strada provinciale 17, nel territorio di Castelvetro, tra Settecani e Cà di Sola, partiranno mercoledì 5 novembre dei lavori di manutenzione straordinaria della sede viaria, che proseguiranno fino a venerdì 14 novembre.Per consentire l’esecuzione dell’intervento, sarà istituito un senso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

