Ascolti tv lunedì 3 novembre | Blanca 3 Grande Fratello Lo Spaesato

Ascolti tv lunedì 3 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 3 novembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Blanca 3. Su Rai 2 Lo spaesato. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 Fast e Furious 5. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 3 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 3 novembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv lunedì 3 novembre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo Spaesato

