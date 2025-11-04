Ascolti TV | Lunedì 3 Novembre 2025

Lunedì 3 novembre 2025, il pubblico televisivo italiano ha potuto scegliere tra un palinsesto ricco di titoli forti e generi diversi. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Blanca 3, la fiction di successo con Maria Chiara Giannetta. Su Rai 2, spazio al film Lo Spaesato, mentre su Rai 3 è stato trasmesso l’approfondimento giornalistico Lo Stato delle Cose. Sul fronte Mediaset, Canale 5 ha puntato ancora sul Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, con nuove dinamiche tra i concorrenti. Italia 1 ha proposto l’action movie Fast & Furious 5, mentre su Rete 4 è andato in onda il talk politico Quarta Repubblica. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV | Lunedì 3 Novembre 2025.

Argomenti simili trattati di recente

? Gli ascolti tv parlano del 15% di share e un milione 864mila telespettatori di media nella serata di lunedì 27 ottobre Leggi l'articolo #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

#AscoltiTV | Lunedì 27 Ottobre 2025. #Blanca domina (24.3%), #GrandeFratello fermo al 15%, ottimo Jack Reacher (8.2%) - X Vai su X

Ascolti tv lunedì 3 novembre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo Spaesato - Ascolti tv 3 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

Ascolti TV 27 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello, La ruota della fortuna sfida Affari tuoi - Chi ha vinto tra la fiction Blanca 3 e il reality Grande Fratello. Scrive fanpage.it

Ascolti tv lunedì 27 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo spaesato - Ascolti tv 27 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it