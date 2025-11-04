Ascolti tv lunedì 3 novembre 2025 | Blanca Grande Fratello Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Superguidatv.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv  di  lunedì 3 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Blanca ” contro il “ Grande Fratello “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 3 novembre 2025? Ecco per voi tutti i  dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le  preferenze del pubblico televisivo in termini di  share Ascolti tv, ieri sera: Blanca vs Grande Fratello Auditel ieri sera, 3 novembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Blanca” contro  “Grande Fratello”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv luned236 3 novembre 2025 blanca grande fratello affari tuoi la ruota della fortuna dati auditel

© Superguidatv.it - Ascolti tv lunedì 3 novembre 2025: Blanca, Grande Fratello, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Approfondisci con queste news

ascolti tv luned236 3Ascolti tv lunedì 3 novembre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo Spaesato - Ascolti tv 3 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it

ascolti tv luned236 3Ascolti TV 3 novembre: chi ha vinto tra Blanca 3 e Il Grande Fratello, Affari tuoi contro La ruota della fortuna - Chi ha vinto tra Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta in onda su Rai1 e il Grande Fratello di Simona Ventura in onda su Canale5 ... fanpage.it scrive

ascolti tv luned236 3Ascolti TV 27 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello, La ruota della fortuna sfida Affari tuoi - Chi ha vinto tra la fiction Blanca 3 e il reality Grande Fratello. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 3