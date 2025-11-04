Ascolti TV | Lunedì 3 Novembre 2025 Blanca chiude in gloria 25.3% Grande Fratello 14.7%

Nella serata di ieri, lunedì 3 novembre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato 4.253.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della settima puntata ) ha conquistato 1.893.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 660.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Fast & Furious 5 incolla davanti al video 914.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 930.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 566.000 spettatori (4.4%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 810.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 3 Novembre 2025. Blanca chiude in gloria (25.3%), Grande Fratello 14.7%

