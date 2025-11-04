Ascolti TV | Lunedì 3 Novembre 2025 Blanca chiude in gloria 25.3% Grande Fratello 14.7%

Davidemaggio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, lunedì 3 novembre 2025, su Rai1 Blanca 3  ha interessato 4.253.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5  Grande Fratello  ( qui la cronaca della settima puntata ) ha conquistato 1.893.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2  Lo Spaesato  intrattiene 660.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1  Fast & Furious 5  incolla davanti al video 914.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna 930.000 spettatori (6.2%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza 566.000 spettatori (4.4%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge 810.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv luned236 3 novembre 2025 blanca chiude in gloria 253 grande fratello 147

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 3 Novembre 2025. Blanca chiude in gloria (25.3%), Grande Fratello 14.7%

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ascolti tv luned236 3Ascolti tv ieri (3 novembre): il GF non si rialza, Blanca chiude col botto - La fiction con Maria Chiara Giannetta vola oltre i 4 milioni, Simone Ventura ferma al 14,7% di share: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it

ascolti tv luned236 3Ascolti tv lunedì 3 novembre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo Spaesato - Ascolti tv 3 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it

ascolti tv luned236 3Ascolti TV 3 novembre: chi ha vinto tra Blanca 3 e Il Grande Fratello, Affari tuoi contro La ruota della fortuna - Chi ha vinto tra Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta in onda su Rai1 e il Grande Fratello di Simona Ventura in onda su Canale5 ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 3