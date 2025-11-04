Ascolti tv i dati del 3 novembre 2025

Bene la serie tv Rai. Nella serata di ieri, lunedì 3 novembre 2025, su Rai 1, la fiction Blanca 3 ha coinvolto 4.253.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello si ferma a 1.893.000 spettatori con uno share del 14.7%. In onda su Rai2, Lo Spaesato registra 660.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Fast & Furious 5 non va oltre 914.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose  segna 930.000 spettatori (6.2%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza 566.000 spettatori (4.4%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge 810.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8  GialappaShow ottiene 733. 🔗 Leggi su 361magazine.com

