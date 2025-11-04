Ascolti tv i dati del 3 novembre 2025

Bene la serie tv Rai. Nella serata di ieri, lunedì 3 novembre 2025, su Rai 1, la fiction Blanca 3 ha coinvolto 4.253.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello si ferma a 1.893.000 spettatori con uno share del 14.7%. In onda su Rai2, Lo Spaesato registra 660.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Fast & Furious 5 non va oltre 914.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 930.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 566.000 spettatori (4.4%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 810.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 733. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 3 novembre 2025

Altre letture consigliate

Dopo la puntata andata in onda ieri sera, crollano gli ascolti del Grande Fratello. Ecco cosa è accaduto e i dati registrati dal reality show di Canale 5 - facebook.com Vai su Facebook

"ascolti tv" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Ascolti TV 3 novembre: chi ha vinto tra Blanca 3 e Il Grande Fratello, Affari tuoi contro La ruota della fortuna - Chi ha vinto tra Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta in onda su Rai1 e il Grande Fratello di Simona Ventura in onda su Canale5 ... Riporta fanpage.it

Ascolti tv ieri (3 novembre): il GF non si rialza, Blanca chiude col botto - La fiction con Maria Chiara Giannetta vola oltre i 4 milioni, Simone Ventura ferma al 14,7% di share: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it

Ascolti tv lunedì 3 novembre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo Spaesato - Ascolti tv 3 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it