Ascolti tv Blanca chiude benissimo mentre il Grande Fratello risale
Blanca chiude in positivo, segnando un buon risultato agli ascolti tv, mentre il Grande Fratello fa fatica ma mostra un miglioramento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ascolti tv, 'Blanca 3' vince la prima serata e 'La ruota della Fortuna' fa il 25.4% di share Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti Tv, pagelle 27 ottobre: Blanca 3 domina, Gran... - X Vai su X
Ascolti tv ieri (3 novembre): il GF non si rialza, Blanca chiude col botto - La fiction con Maria Chiara Giannetta vola oltre i 4 milioni, Simone Ventura ferma al 14,7% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it scrive
Ascolti TV 3 novembre: chi ha vinto tra Blanca 3 e Il Grande Fratello, Affari tuoi contro La ruota della fortuna - Chi ha vinto tra Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta in onda su Rai1 e il Grande Fratello di Simona Ventura in onda su Canale5 ... Da fanpage.it
Ascolti tv lunedì 3 novembre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo Spaesato - Ascolti tv 3 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it