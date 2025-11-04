Ascolti tv Blanca chiude benissimo mentre il Grande Fratello risale

Blanca chiude in positivo, segnando un buon risultato agli ascolti tv, mentre il Grande Fratello fa fatica ma mostra un miglioramento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, Blanca chiude benissimo, mentre il Grande Fratello risale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ascolti tv, 'Blanca 3' vince la prima serata e 'La ruota della Fortuna' fa il 25.4% di share Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti Tv, pagelle 27 ottobre: Blanca 3 domina, Gran... - X Vai su X

Ascolti tv ieri (3 novembre): il GF non si rialza, Blanca chiude col botto - La fiction con Maria Chiara Giannetta vola oltre i 4 milioni, Simone Ventura ferma al 14,7% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it scrive

Ascolti TV 3 novembre: chi ha vinto tra Blanca 3 e Il Grande Fratello, Affari tuoi contro La ruota della fortuna - Chi ha vinto tra Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta in onda su Rai1 e il Grande Fratello di Simona Ventura in onda su Canale5 ... Da fanpage.it

Ascolti tv lunedì 3 novembre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo Spaesato - Ascolti tv 3 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it