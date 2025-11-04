Ascolti tv ‘Blanca 3’ su Rai1 vince prime time
(Adnkronos) – La fiction 'Blanca 3', in onda ieri lunedì 3 novembre, su Rai1 vince la sfida del prime time catturando l'attenzione di 4.253.000 spettatori con uno share del 25.3%. Secondo posto per 'Grande Fratello'. Il reality di Canale 5, ha infatti interessato 1.893.000 spettatori, pari a uno share del 14,7% mentre Rai3 con 'Lo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
