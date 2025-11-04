Ascolti TV 4 Novembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 4 Novembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 4 novembre 2025. Gli ascolti TV del 4 Novembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su La Forza che unisce , mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore. Italia 1 ha offerto Le Iene, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con È Sempre Cartabianca e DiMartedì. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Leggi anche questi approfondimenti
"Non sapevamo di vivere Puoi sentirci se ascolti" TOM SMITH ? Barezzi Festival 14 novembre 2025 — ore 21:00 Teatro Regio, Parma ? www.barezzifestival.it/tom-smith/ - facebook.com Vai su Facebook
"ascolti tv" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Nemmeno Claudio Amendola riesce a risollevare gli ascolti del “Grande Fratello 2025” - Valentina e Domenico litigano con tutti (che novità) e in casa arriva la mamma di Rasha che fa il tifo per Omer: questo amore nascerà sì o no? Come scrive iodonna.it
Ascolti tv ieri (2 novembre): altro colpo Ranucci, sale Fazio, De Martino non riesce a sfiorare Scotti - Màkari 4 vince ancora in prima serata (17,4% di share), La Notte nel Cuore 15,3%, De Martino non riesce a sfiorare Scotti: tutti i numeri e dati Auditel ... Segnala libero.it
Ascolti tv lunedì 3 novembre: Blanca 3, Grande Fratello, Lo Spaesato - Ascolti tv 3 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive