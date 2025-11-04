Ascolti TV 4 Novembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 4 Novembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 4 novembre 2025. Gli ascolti TV del 4 Novembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su La Forza che unisce , mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore. Italia 1 ha offerto Le Iene, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con È Sempre Cartabianca e DiMartedì. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

