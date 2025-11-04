ASCOLTI TV 3 NOVEMBRE 2025 | IL PERFETTO FINALE DI BLANCA GRANDE FRATELLO

ASCOLTI TV 3 NOVEMBRE 2025 • LUNEDÌ •. Gli ascolti di lunedì 3 novembre con una nuova puntata della terza stagione di Blanca e una nuova puntata del Grande Fratello. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Blanca 3 – x x TC – x G – x O – x Blanca 3 – x Storie di Sera – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x + x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Grande Fratello – x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x Gira La Ruota – x La Ruota della Fortuna – x Grande Fratello – x TC – x G – x O – x Grande Fratello – x GF Night + GF Live + Tg5 – x La fine di un viaggio. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 3 NOVEMBRE 2025: IL PERFETTO FINALE DI BLANCA, GRANDE FRATELLO

