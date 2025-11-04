Ascoli il ko di Ravenna fa male Una lezione per ripartire subito
L’Ascoli adesso ha capito anche cos’è il dolore e la rabbia. La beffa di Ravenna, il primo ko in campionato, è stata indubbiamente un’ingiustizia sportiva per i bianconeri che al Benelli hanno espresso ancora una volta un gran calcio al cospetto di una delle squadre di vertice. Proprio i giallorossi in questa fase del campionato stanno provando ad indossare i panni di potenziale candidata per la promozione diretta in B. Perdere un incontro del genere a pochi minuti dalla fine è stato un boccone troppo amaro da mandare giù, ma purtroppo il calcio è anche questo. In molti non si capacitano ancora di come si sia riusciti a perdere una partita che ha visto gli uomini di Tomei macinare occasioni gol in quantità industriale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
