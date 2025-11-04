Ascoli il ko di Ravenna fa male Una lezione per ripartire subito

Sport.quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ascoli adesso ha capito anche cos’è il dolore e la rabbia. La beffa di Ravenna, il primo ko in campionato, è stata indubbiamente un’ingiustizia sportiva per i bianconeri che al Benelli hanno espresso ancora una volta un gran calcio al cospetto di una delle squadre di vertice. Proprio i giallorossi in questa fase del campionato stanno provando ad indossare i panni di potenziale candidata per la promozione diretta in B. Perdere un incontro del genere a pochi minuti dalla fine è stato un boccone troppo amaro da mandare giù, ma purtroppo il calcio è anche questo. In molti non si capacitano ancora di come si sia riusciti a perdere una partita che ha visto gli uomini di Tomei macinare occasioni gol in quantità industriale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ascoli il ko di ravenna fa male una lezione per ripartire subito

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, il ko di Ravenna fa male. Una lezione per ripartire subito

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un gol di Okaka condanna l’Ascoli . A Ravenna arriva la prima sconfitta - 1) Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai (dal 27’ s. Da msn.com

ascoli ko ravenna faVola il Vicenza, ok anche Brescia e Lecco. Il Ravenna stacca l'Ascoli. Pari per Salernitana e Benevento - Forlì e Guidonia continuano a vincere dietro le big del girone B. Segnala msn.com

ascoli ko ravenna faRavenna, è il momento di Falbo: "Gruppo forte, il segreto è l’umiltà" - Il 25enne difensore non fa drammi dopo il ko con l’Arezzo: "Potevamo fare di più, ma nessun disastro: loro solo più cinici" ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ascoli Ko Ravenna Fa