Ormai non c’è più nemmeno il tempo di meravigliarsi. Altro successo per la giovane atleta Sofia Jasmine Palomba che ha conquistato un nuovo oro ai " Tuscany Open " 2025 di taekwondo. Nella finale Palomba ha trionfato nello spareggio nel terzo round con un netto 13-0, dopo essersi aggiudicata la prima ripresa e aver ceduto la seconda. Una vittoria che corona un percorso pieno di successi, impreziosito da quello in semifinale contro una delle avversarie più temute del torneo. La giovane taekwondoca conferma, così, una stagione segnata da numerose vittorie: dal campionato italiano "Kim e Liu" di Roma ai campionati toscani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arti marziali. Taekwondo toscano. Kin Sori, doppietta