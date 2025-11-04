Arte per le periferie | 1,5 milioni raccolti a Roma

Roma, 4 novembre 2025. Più di un milione e mezzo di euro per le periferie: l’asta della Fondazione Charlemagne rilancia Periferiacapitale e il lavoro quotidiano contro esclusione e marginalità. Una raccolta che ridisegna le periferie Il traguardo è concreto: una raccolta superiore a un milione e mezzo di euro che, detratte le commissioni dovute alla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Arte per le periferie: 1,5 milioni raccolti a Roma

