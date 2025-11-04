Arte in fabbrica si ’produce’ solidarietà
Quarta edizione di " Arte in Fabbrica ", l’asta benefica itinerante, ogni anno ospitata in un’azienda diversa, che propone opere di artisti della cooperativa Kepos, di altri artisti e collezionisti. L’iniziativa ideata e promossa da un gruppo di imprenditori pratesi nel 2022 si terrà giovedì 6 novembre presso Bellandi spa in via dell’Industria 50 a Montemurlo. Alle 18 esposizione delle opere, alle 19 asta di una settantina di lavori, battuta da Farsetti Arte a sostegno dei progetti di Kepos per la disabilità. A seguire brindisi di ringraziamento. Per l’occasione è stato realizzato un catalogo delle opere prenotabile mettendosi in contatto con Kepos (tel. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"Arte in Fabbrica", raccolti 14.280 euro in questa terza edizione - Battute all'asta le 72 opere realizzate dai ragazzi dell'associazione e da vari artisti per raccogliere fondi per sostenere Kepos Prato, 25 ottobre 2024 - Lo riporta lanazione.it