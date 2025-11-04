Arsenal tris allo Slavia e primato Per Arteta è la decima vittoria di fila

Gli inglesi proseguono la loro marcia a punteggio pieno nel maxi girone di Champions. Il baby Dowman nella storia: è il più giovane debuttante della competizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arsenal, tris allo Slavia e primato. Per Arteta è la decima vittoria di fila

