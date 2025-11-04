Grazie a un nuovo accordo tra Warner Bros. Discovery e DAZN, le due emittenti portano il cuore del calcio Made in England a tutti i tifosi italiani: arriva la Emirates FA Cup, la principale coppa nazionale inglese, che verrà trasmessa in co-esclusiva solo su Eurosport e DAZN, fino alla stagione 20272028. La trasmissione della stagione . L'articolo Arrivano in diretta su Discovery+ e su DAZN le partite dell’FA Cup fino al 20272028 proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Arrivano in diretta su Discovery+ e su DAZN le partite dell’FA Cup fino al 2027/2028