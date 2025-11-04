Arriva ZXMoto | la nuova sfida cinese alle maxi moto europee

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla passione di un ingegnere visionario, già responsabile del successo di Kove, nasce un marchio destinato a far parlare di sé: dopo il successo-lampo in patria, è pronto a sorprendere anche in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

arriva zxmoto la nuova sfida cinese alle maxi moto europee

© Gazzetta.it - Arriva ZXMoto: la nuova sfida cinese alle maxi moto europee

Contenuti che potrebbero interessarti

Arriva ZXMoto: la nuova sfida cinese alle maxi moto europee - Dalla passione di un ingegnere visionario, già responsabile del successo di Kove, nasce un marchio destinato a far parlare di sé: dopo il successo- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arriva Zxmoto Nuova Sfida