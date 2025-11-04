Arriva la Superluna Piena del Castoro mercoledì 5 novembre 2025 a che ora vederla e perché si chiama così

Attorno alle 16:40 ora di Roma del 5 novembre si alzerà nel cielo la bellissima Superluna Piena del Castoro, la più grande e luminosa dell'anno. Il fenomeno astronomico sarà visibile anche in diretta streaming. Ecco tutto quello che c'è sapere per non perdersi l'evento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

La Superluna del Castoro arriva il 5 novembre. Le sue dimensioni supereranno del 10% quelle consuete per una Luna piena. La accompagnano i pianeti giganti - X Vai su X

La notte del Castoro: arriva la Superluna più spettacolare dell'anno - facebook.com Vai su Facebook

Arriva la Superluna Piena del Castoro mercoledì 5 novembre 2025, a che ora vederla e perché si chiama così - Attorno alle 16:40 ora di Roma del 5 novembre si alzerà nel cielo la bellissima Superluna Piena del Castoro, la più grande e luminosa dell'anno ... Scrive fanpage.it

Arriva la Superluna del Castoro, la più vicina e la più luminosa del 2025 - Il 5 novembre il cielo offrirà uno degli spettacoli più suggestivi dell’anno. Riporta iodonna.it

In arrivo la luna piena novembre 2025: sarà una Superluna del Castoro - Il 5 novembre e l’orario in cui sarà alla sua massima pienezza sarà alle 13. Segnala amica.it