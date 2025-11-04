Arriva la Superluna Piena del Castoro mercoledì 5 novembre 2025 a che ora vederla e perché si chiama così

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attorno alle 16:40 ora di Roma del 5 novembre si alzerà nel cielo la bellissima Superluna Piena del Castoro, la più grande e luminosa dell'anno. Il fenomeno astronomico sarà visibile anche in diretta streaming. Ecco tutto quello che c'è sapere per non perdersi l'evento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

