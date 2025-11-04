Arriva la Superluna del Castoro | la più grande del 2025 Perché si chiama così e come osservarla

Segnate la data: mercoledì 5 novembre 2025 il cielo offrirà lo spettacolo della Superluna del Castoro, la più grande e brillante dell’anno. Il plenilunio avverrà alle 14:19 ora italiana, mentre il satellite raggiungerà il perigeo – il punto più vicino alla Terra – alle 23:27, trovandosi a circa 356.833 chilometri dal nostro pianeta, oltre 30.000 chilometri in meno rispetto alla media. Questo avvicinamento farà apparire la Luna fino al 14% più grande e 30% più luminosa rispetto a una luna piena “normale”. Un evento raro, visibile a occhio nudo in condizioni di cielo sereno, anche dalle grandi città. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Arriva la Superluna del Castoro: la più grande del 2025. Perché si chiama così e come osservarla

