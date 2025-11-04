Arriva la dieta planetaria | così tuteliamo la salute nostra e del pianeta

di Tommaso Tautonico Il cibo che consumiamo ogni giorno è un potente determinante della nostra salute e, allo stesso tempo, una delle maggiori pressioni sull’ambiente. La Eat–Lancet Commission on Healthy, Sustainable and Just Food Systems 2025 torna a sei anni dalla prima edizione, ridefinendo cosa significhi davvero “ mangiare bene ” e individuando nella Planetary Health Diet (Phd) una guida scientifica e universale per nutrirsi in modo sano, equo e rispettoso dei limiti ecologici della Terra. Oggi oltre il 30% delle patologie croniche – dal diabete alle malattie cardiovascolari – è riconducibile a regimi alimentari sbilanciati, e secondo gli esperti e le esperte un cambiamento globale delle diete potrebbe prevenire fino a 15 milioni di morti premature ogni anno, pari a oltre un quarto dei decessi totali nel mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it