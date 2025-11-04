Arriva in anticipo l’Estate di San Martino | sole e temperature miti su gran parte d’Italia

Dopo un avvio di novembre all’insegna del maltempo, sull’Italia è in arrivo una pausa soleggiata e mite: la tradizionale Estate di San Martino farà infatti capolino con una settimana di anticipo, portando giornate serene e temperature tipiche di fine settembre. A confermarlo è il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, secondo cui l’anticiclone garantirà tempo stabile e valori massimi compresi tra 16 e 20 gradi su gran parte del Paese. Il periodo di bel tempo, che coincide ogni anno con l’11 novembre — giorno dedicato a San Martino di Tours — rappresenta un classico dell’autunno italiano. In meteorologia, l’Estate di San Martino indica una breve fase di clima mite e soleggiato che interrompe il rigore delle prime settimane fredde. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

