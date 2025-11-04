Arriva il richiamo formale dell’Italia all’ambasciata russa

Lidentita.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le parole della Zakharova sul crollo della Torre dei Conti a Roma, la posizione di Tajani L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

arriva il richiamo formale dell8217italia all8217ambasciata russa

© Lidentita.it - Arriva il richiamo formale dell’Italia all’ambasciata russa

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Arriva Richiamo Formale Dell8217italia