Arriva il collegamento obbligatorio tra pos e registratori di cassa | la stretta in chiave anti evasione

Da gennaio la lotta all’evasione si arricchirà di un nuovo strumento. Come previsto dalla legge di Bilancio per il 2025, infatti, scatterà l’obbligo di collegamento tra i registratori di cassa telematici dei negozi e strumenti di pagamento elettronico, come i pos, per le operazioni effettuate dal primo gennaio 2026. Il nuovo sistema dovrebbe consentire all’Agenzia di individuare in tempo reale incongruenze tra i flussi comunicati dai pos e quelli trasmessi dai registratori telematici. In caso di scostamenti significativi, potranno scattare controlli mirati e automatizzati, con un effetto deterrente superiore a quello delle verifiche tradizionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

