Arriva il collegamento obbligatorio tra pos e registratori di cassa | la stretta in chiave anti evasione

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da gennaio la lotta all’evasione si arricchirà di un nuovo strumento. Come previsto dalla legge di Bilancio per il 2025, infatti, scatterà l’obbligo di collegamento tra i registratori di cassa telematici dei negozi e strumenti di pagamento elettronico, come i pos, per le operazioni effettuate dal primo gennaio 2026. Il nuovo sistema dovrebbe consentire all’Agenzia di individuare in tempo reale incongruenze tra i flussi comunicati dai pos e quelli trasmessi dai registratori telematici. In caso di scostamenti significativi, potranno scattare controlli mirati e automatizzati, con un effetto deterrente superiore a quello delle verifiche tradizionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

