Arriva Heidi – Una nuova avventura una clip in anteprima

La storia della piccola Heidi tra i monti rivive al cinema in una nuova veste e con un messaggio molto attuale. In anteprima una clip tratta da “Heidi – Una nuova avventura”, il film d’animazione in CGI diretto da Tobias Schwarz che arriverà nelle sale italiane il 6 novembre (distribuito in esclusiva da Adler Entertainment). Una nuova interpretazione del classico di Johanna Spyri che unisce la magia della storia originale a temi di oggi come la sostenibilità e la protezione dell’ambiente. Il film d’animazione, infatti, rimane fedele all’essenza della storia, introducendo allo stesso tempo un’avventura completamente nuova che risuona con il pubblico di oggi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Arriva “Heidi – Una nuova avventura”, una clip in anteprima

Approfondisci con queste news

Heidi – Una nuova avventura: il film animato al cinema Prodotto da Studio 100 International, è stato realizzato con 3Doubles Producciones, Heidi Production Film AIE e Hotel Hungaria Animation Arriva nelle sale italiane dal 6 novembre 2025 Heidi – Una nuov - facebook.com Vai su Facebook

Arriva "Heidi - Una nuova avventura", una clip in anteprima - La storia della piccola Heidi tra i monti rivive al cinema in una nuova veste e con un messaggio molto attuale. Si legge su quotidiano.net

“Heidi – Una nuova avventura”: una storia di amicizia e coraggio - Un film pieno di avventure e la storia di Heidi e del cucciolo di lince Paprica ... focusjunior.it scrive

Arriva una nuova rottamazione delle cartelle: come funziona e chi può aderire - La prossima manovra aprirà le porte della Rottamazione quinquies, una nuova definizione agevolata dei carichi ... Si legge su ansa.it