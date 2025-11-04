Arriva a Lavagna Di-Vino in Bottega | itinerari del gusto nel centro storico tra botteghe e sapori locali

Genovatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine settimana dedicato al vino e alle eccellenze del territorio a Lavagna: grazie a “Di-Vino in Bottega”, sabato 8 e domenica 9 novembre il centro storico si trasforma in un percorso di degustazioni tra botteghe, cantine e sapori locali.Una quindicina di botteghe ospiteranno al loro interno dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

