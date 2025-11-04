Arrestato un minorenne radicalizzato alla jihad | aveva manuali per assemblare ordigni esplosivi

Pavia, 4 novembre 2025 – Minorenne, tunisino, radicalizzato alla jihad. I carabinieri del Ros hanno arrestato a Pavia un ragazzino che – secondo le accuse - dal 2024 aveva aderito ad un circuito telematico internazionale strutturato, che propagandava la jihad e il martirio. Sequestrati manuali per costruire ordigni. Stando alle indagini, il minorenne si era procurato diversi manuali per la costruzione e l'assemblaggio di ordigni esplosivi e incendiari con sostanze di facile reperibilità, manifestando la volontà di andare a combattere in area di conflitto. Al ragazzino la Procura minorile di Milano contesta la partecipazione all'organizzazione con finalità di terrorismo e l'istigazione a delinquere, aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici e telematici e relativa a delitti di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arrestato un minorenne radicalizzato alla jihad: aveva manuali per assemblare ordigni esplosivi

