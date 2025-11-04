Arrestati due fan dei Metallica | erano saliti su una torre durante un concerto della band
Avete presente quel video virale che mostra Al Bano intento a “scalare” un traliccio durante un concerto a Pomigliano d’Arco? Evidentemente devono averlo visto anche i due fan dei Metallica, arrestati dopo essersi cimentati in un’impresa simile. Nel corso della prima data dell’ australian leg del M72 World Tour, che si è tenuta a Perth, due spettatori si sono resi protagonisti di una bravata che, per fortuna, non ha provocato danni o feriti, ma che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Alcune persone presenti allo show li hanno infatti ripresi mentre si arrampicavano su una torre, collegata a una piattaforma vicino al centro dell’ Optus Stadium. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
