Arrestate madre e figlia a San Severo | giravano in auto con oltre 2 kg di cocaina

I carabinieri della Compagnia di San Severo hanno tratto in arresto un due donne, madre e figlia, ritenute responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.Durante un normale controllo della circolazione stradale, una pattuglia dei Carabinieri ha notato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Aggredisce la madre per ottenere denaro, arrestata 39enne http://ow.ly/ITGw106ppVv [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Si spoglia davanti a una 23enne, la madre interviene con lo spray urticante - Madre e figlia, rumene residenti a Roma e in vacanza a Como, sono state molestate ieri sera alla stazione San Giovanni da un 28enne marocchino che ha mostrato le parti intime alla ragazza e ha cercato ... Secondo espansionetv.it

Como, aggressione e atti osceni contro madre e figlia: completamente ubriaco, violento anche con i poliziotti - La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, un marocchino di 28 anni, in possesso di un titolo di soggiorno spagnolo; l’uomo è stato ... Si legge su comozero.it

“Dammi i soldi”, e tenta di strozzare la madre col laccio portacellulare: arrestata 39enne a Perugia - A Perugia una 39enne, sotto effetto di stupefacenti, ha aggredito la madre che si era rifiutata di darle denaro, colpendola al volto e tentando di strangolarla ... fanpage.it scrive