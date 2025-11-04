Arrestata la procuratrice militare israeliana Tomer-Yerushalmi | aveva diffuso il video sugli abusi dell’esercito

Meno di una settimana fa, la Maggior Generale Yifat Tomer-Yerushalmi era la principale avvocata dell’esercito israeliano, incaricata di far rispettare lo stato di diritto all’interno delle forze armate del Paese. Ora l’avvocata è in stato di arresto per un’indagine penale sulla fuga di notizie di un video che mostra presunti abusi, anche sessuali, su detenuti palestinesi in una famigerata prigione militare israeliana. Il video in questione, trasmesso nel 2024 dal canale israeliano Channel 12, era stato girato a Sde Teiman, una base militare usata per la detenzione delle persone palestinesi: mostrava un gruppo di soldati circondare il detenuto, picchiarlo e violentarlo con un oggetto appuntito, coprendosi con gli scudi antisommossa, forse per nascondere la scena alle telecamere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arrestata la procuratrice militare israeliana Tomer-Yerushalmi: aveva diffuso il video sugli abusi dell’esercito

