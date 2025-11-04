Arrampicare in sicurezza l' evento in collaborazione con i Ragni di Lecco

“Conoscere la mano per prevenire infortuni. La mano del climber - Salute, prevenzione e performance”. Questo il titolo dell'incontro in programma venerdì 7 novembre alle ore 18:30 al Palazzo del commercio di piazza Garibaldi a Lecco.La mano è il primo punto di contatto tra il climber e la parete. 🔗 Leggi su Leccotoday.it