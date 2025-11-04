Arrampicare in sicurezza l' evento in collaborazione con i Ragni di Lecco
“Conoscere la mano per prevenire infortuni. La mano del climber - Salute, prevenzione e performance”. Questo il titolo dell'incontro in programma venerdì 7 novembre alle ore 18:30 al Palazzo del commercio di piazza Garibaldi a Lecco.La mano è il primo punto di contatto tra il climber e la parete. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
CORSO BASE DI ARRAMPICATA PER ADULTI In partenza dal 3 novembre 10 lezioni per imparare le tecniche di base e l’utilizzo di tutte le attrezzature per arrampicare in sicurezza Lunedì e mercoledì o martedì e giovedì 20.20-22.30 Contatta la segreteri - facebook.com Vai su Facebook
Arrampicare in sicurezza, l'evento in collaborazione con i Ragni di Lecco - Questo il titolo dell'incontro in programma venerdì 7 novembre alle ore 18:30 al Palazzo del ... Da leccotoday.it