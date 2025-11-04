Arona tutto esaurito al corso base di scacchi
Anche quest’anno si è registrato il tutto esaurito al corso di base di scacchi che è stato organizzato dalla biblioteca civica di Arona con la collaborazione della Scacchistica Novarese.A completamento del corso la mattina di sabato 25 ottobre si è svolto un torneo promozionale al quale hanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
