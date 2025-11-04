Ark Raiders | Come ottenere e usare la Chiave Sorveglianza della Diga

In ARC Raiders ogni spedizione sulla superficie è un rischio calcolato: uscire, raccogliere risorse, restare in vita abbastanza a lungo da tornare alla base e proteggere il bottino. Alcuni luoghi custodiscono ricompense eccezionali accessibili solo tramite chiavi rare, e tra le prime veramente importanti troviamo la Chiave di Sorveglianza della Diga, indispensabile per aprire una stanza segreta ricca di materiali preziosi nella zona della Diga. Non esiste un punto fisso garantito dove trovarla, quindi affidarsi al caso non basta. Serve metodo, attenzione e conoscenza della mappa. Potrebbe interessarti anche come funziona il livello massimo e le migliori tattiche per salire di XP più velocemente Come aumentare le probabilità di ottenere la Chiave di Sorveglianza della Diga. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Ark Raiders: Come ottenere e usare la Chiave Sorveglianza della Diga

