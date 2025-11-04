Ariana Grande non parteciperà alla première di Wicked | For Good in Brasile | Mi si spezza il cuore

L'interprete di Glinda nei film diretti da Jon M. Chu ha spiegato che per problemi, non dipendenti dalla sua volontà, non arriverà in Brasile in tempo per l'evento. La première mondiale dell'atteso film Wicked: For Good che si è svolta in Brasile dovrà fare i conti con l'assenza di Ariana Grande. L'interprete di Glinda avrebbe dovuto sfilare sul red carpet e incontrare i fan che l'attendevano, tuttavia ha dovuto rinunciare all'evento in programma a San Paolo a causa di alcuni problemi con gli aerei. Il messaggio della star Nelle sue stories Instagram, Ariana Grande ha spiegato: "Non riesco a credere che stia accadendo e sono incredibilmente devastata nell'inviare questo messaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

