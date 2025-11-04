Colpo di scena: Ariana Grande non sarà presente alla première di Wicked: For Good in Brasile. Attraverso i propri canali social, la popstar e attrice ha fatto sapere ai suoi fan che, nonostante abbia fatto di tutto per esserci, non potrà partecipare all’evento che si terrà a San Paolo. In una storia pubblicata su Instagram, la cantante ha spiegato: «Brasile, non posso credere che questo stia accadendo e sono oltremodo devastata nel dover darvi questa notizia. Qualche ora fa, io e il mio team siamo dovuti scendere dal nostro volo, perché dovevano effettuare lavori di manutenzione sull’aereo a causa di un problema di sicurezza, e questo non decollerà prima delle 11 di domani mattina, il che significa che non riuscirò ad arrivare in tempo per la première di Wicked: For Good a San Paolo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande costretta ad annullare la sua partecipazione alla première di “Wicked: For Good” in Brasile: «Non posso credere che stia succedendo»