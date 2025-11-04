Aria di derby per De Zerbi | Atalanta in crisi? Non casco nel tranello

Marsiglia (Francia). C’è aria di derby per Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano alla vigilia della sfida contro l’Atalanta ammette di percepire la sfida in modo diverso rispetto alle altre — e non potrebbe essere altrimenti. Il primo pensiero però è alla sua squadra, a risollevare una classifica di Champions League che la vede a soli 3 punti dopo 3 partite. Ma non sarà facile, vista la lunga serie di assenze: Medina, Balerdi, Weah, Kondogbia, Traore, Gouiri, Nadir infortunati, Emerson squalificato, più Lirola e Maupay fuori dalla lista Uefa. Marsiglia-Atalanta, la conferenza stampa di De Zerbi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Aria di derby per De Zerbi: “Atalanta in crisi? Non casco nel tranello”

