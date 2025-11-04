Arezzo minori a rischio alcol e giochi d' azzardo | chiusi due locali
Arezzo, 4 novembre 2025 – Prosegue l’attività di contrasto ai fenomeni di vendita e somministrazione di alcolici a minori da parte della Polizia di Stato di Arezzo. Nella mattinata di oggi il Questore di Arezzo ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza di un esercizio di vicinato in piazza Guido Monaco, dopo che gli accertamenti hanno appuratola vendita di superalcolici a minorenni da parte del titolare. Il provvedimento è scaturito a seguito di un grave episodio che ha portato al ricovero di una ragazza quindicenne nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato, dopo aver acquistato bevande alcoliche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
