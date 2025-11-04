Arezzo caso di scabbia | il sindaco chiude due scuole per operazioni di disinfestazione

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura dell’asilo nido “Peter Pan” e della scuola dell’infanzia “Don Milani”, entrambe situate in via Bellini a San Leo. La sospensione delle attività scatterà dalle 15 di oggi, 4 novembre, e proseguirà per l’intera giornata di venerdì 7 novembre. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento urgente di un ciclo di tre interventi di disinfestazione, programmati per ragioni sanitarie. L’obiettivo è tutelare la salute dei piccoli che frequentano le due strutture, oltre che del personale scolastico ed educativo. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, caso di scabbia: il sindaco chiude due scuole per operazioni di disinfestazione

Approfondisci con queste news

AREZZO. MODIFICHE A SOSTA E CIRCOLAZIONE DA 3 NOVEMBRE Lavori stradali da lunedì 3 novembre con senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso fino a mercoledì 5 novembre in orario 8:30 – 18:30 in via Padre Te - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo, caso di scabbia. Chiuse due scuole per disinfestazione - Fino a venerdì 7 novembre, resteranno chiusi l’asilo nido “Peter Pan” e la scuola dell’infanzia “Don Milani”, entrambi in via Bellini a San Leo ... Riporta lanazione.it

Scabbia, casi sospetti nelle scuole: sanificazioni e controlli in corso. Cosa sapere sulla malattia - Alla scuola dell'infanzia “Margherita Hack” di Novoli alcuni bambini tra i 2 e i 5 anni avrebbero mostrato sintomi compatibili, ma non è ancora ... Lo riporta leggo.it

Cede scalino a Casa Petrarca Arezzo, ferito dipendente comunale - Momenti di paura ieri sera alla Casa natale del poeta Francesco Petrarca ad Arezzo: uno scalino in pietra ha improvvisamente ceduto aprendo un vuoto nella scala profondo alcuni metri. Come scrive msn.com