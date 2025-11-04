arezzo caso di scabbia chiuse due scuole per disinfestazione

Arezzo, 4 novembre 2025 – Caso di scabbia nelle scuole aretine. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Ghinelli, da martedì 4 novembre, alle 15, fino a venerdì 7 novembre, resteranno chiusi l’asilo nido “Peter Pan” e la scuola dell’infanzia “Don Milani”, entrambi in via Bellini a San Leo. Il Comune spiega che il provvedimento è stato adottato per consentire tre interventi di disinfestazione urgenti, “a tutela dell’incolumità dei bambini, del personale educativo e di servizio”. Negli stessi istituti si erano già verificati episodi simili tra settembre e ottobre 2024. Cos’è la scabbia. La scabbia è una malattia contagiosa della pelle causata da un acaro, che provoca forte prurito, soprattutto notturno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

