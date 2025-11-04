Arezzo alcol a minori e gioco illegale | sospese una bottega e una sala giochi
La Polizia di Stato di Arezzo intensifica i controlli contro la vendita di alcol ai minori e il gioco illegale. Nella mattinata di oggi il Questore ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza di un esercizio di vicinato situato in piazza Guido Monaco, dopo che gli agenti della Divisione Amministrativa hanno accertato la vendita di superalcolici a minorenni. A spingere verso il provvedimento è stato l’ultimo episodio, costato il ricovero al San Donato a una ragazza di 15 anni che aveva acquistato gli alcolici proprio in quel negozio. L’attività non era nuova alle forze dell’ordine: negli anni era già stata oggetto di sanzioni da parte del Comune e della Polizia Municipale, perché ritenuta punto di riferimento per l’acquisto incontrollato di bevande alcoliche. 🔗 Leggi su Lortica.it
