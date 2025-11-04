Arezzo 15enne ricoverata dopo aver comprato superalcolici in un negozio del centro | sospesa la licenza

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due sospensioni ad Arezzo: negozio e sala giochi chiusi per vendita di alcolici e gioco d’azzardo a minori dopo controlli della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

arezzo 15enne ricoverata dopo aver comprato superalcolici in un negozio del centro sospesa la licenza

© Notizie.virgilio.it - Arezzo, 15enne ricoverata dopo aver comprato superalcolici in un negozio del centro: sospesa la licenza

Leggi anche questi approfondimenti

Motocross, pilota 15enne cade in gara. Portato in elicottero a Firenze - L'incidente è avvenuto nel crossodromo Miravalle di Montevarchi in provincia di Arezzo durante l'ultima prova del campionato toscano. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arezzo 15enne Ricoverata Dopo