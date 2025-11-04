Aree di sosta con tanto di cartelli e tariffe ma è tutto abusivo | 5 denunciati

Aree parcheggio con tanto di cartelli e tariffe da corrispondere ma è tutto abusivo. Succede a Maddaloni, nei pressi del cimitero, dove 5 persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato del locale commissariato.In particolare, nell’ambito dei servizi coordinati con i militari dell’Arma dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

