Ardente è il passaggio dall' 8 novembre la mostra collettiva in Fortezza Nuova
Forno Project presenta “Ardente è il passaggio”, mostra collettiva di Redusa (Napoli, 1998), Noemi Mirata (Catania, 1995) e Giampaolo Parrilla (Bologna, 1997), a cura di Bianca Basile, che sarà inaugurata nella Sala del Forno della Fortezza Nuova sabato 8 novembre alle 18. L'esposizione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
