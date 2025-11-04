Arbitri Serie A è ancora polemica dopo l’ultimo weekend | la valutazione di Rocchi sugli episodi dubbi della giornata di campionato

Arbitri Serie A, l’ultima giornata ha procurato molte polemiche. Rocchi boccia Rapuano mentre su Inter e Milan non ci sono particolari contestazioni. Il fischio finale della giornata calcistica ha lasciato strascichi non solo tra i tifosi, ma anche e soprattutto nel mondo degli arbitri di Serie A, scosso da diverse decisioni controverse che hanno acceso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Arbitri Serie A, è ancora polemica dopo l’ultimo weekend: la valutazione di Rocchi sugli episodi dubbi della giornata di campionato

Approfondisci con queste news

DESIGNAZIONI ARBITRALI - Tutti gli arbitri (e gli assistenti) in campo il 2 novembre nelle gare delle bresciane, dalla Serie D alla Terza Categoria, dalla Serie B femminile all'Under 21. La lista completa. - facebook.com Vai su Facebook

Arbitri Serie A, 10^ giornata: tutte le designazioni #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Polemica arbitri, La Tribuna durissima: «Infimo livello della classe arbitrale...» - Nutribullet sempre più giù» titola questa mattina La Tribuna di Treviso il giorno dopo la sconfitta interna al PalaVerde contro la ... Come scrive pianetabasket.com

Conte: «Abbiamo ricevuto troppe critiche. Siamo primi e questo dà fastidio. Gli arbitri? Meglio non parlare, altrimenti vanno in confusione" - Antonio Conte è evidentemente infastidito dalle critiche ricevute dal Napoli nell’ultimo periodo e ha deciso di passare all’attacco ... Si legge su msn.com

Arbitri di Serie A e Serie B professionisti: il piano Figc - Qualcuno l'ha ribattezzata "PGMOL all'italiana", evocando la società che gestisce gli arbitri di vertice inglesi, qualcun altro ha parlato di "scissione", altri ancora hanno già formulato le prime ... Si legge su sport.sky.it