Aprono Palazzo delle Poste e il casellario americano le collezioni scientifiche e il bunkerino | le Vie dei Tesori tornano nel fine settimana

Entrare in quel museo futurista che è Palazzo delle Poste, salire la vertiginosa scala elicoidale e raggiungere le sale con le tele di Benedetta Cappa Marinetti; o entrare per la prima volta nel salone del casellario americano, chiuso da trent’anni, con le 660 cassette del fermoposta: qui si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Per via della nomina a vicepresidente e assessore del leghista Filippo Mancuso, si aprono le porte di palazzo Campanella per il lametino Gianpaolo Bevilacqua che con i 5.098 voti ottenuti ha conquistato un secondo posto in lista - facebook.com Vai su Facebook

Il Palazzo delle Poste di Palermo apre al pubblico con Le Vie dei Tesori: visite anche al Casellario Americano - Un’unica elica in marmo rosso che si avvolge attorno a un cilindro: già imboccare la scala elicoidale che si inerpica fino ai piani superiori, è un’esperienza, ma quest’anno il Palazzo delle Poste di ... Come scrive msn.com

Il casellario americano nel palazzo delle Poste a Palermo - Il casellario americano sarà visitabile nel fine settimana dell'8 e il 9 novembre e poi quello successivo del 15 e 16 nell'ambito delle "Vie dei Tesori" ... Segnala rainews.it

Palazzo delle Poste: "Discarica a cielo aperto" - FOLIGNO – Mentre la città è già in pieno clima della Giostra della Quintana, quella della rivincita, in calendario domenica 14 settembre e nell’imminenza della riapertura delle scuole, un angolo della ... Secondo lanazione.it