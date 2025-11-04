Aprilia RS 457 GP Replica | per sentirsi un po' come Bez Nuovi colori per la gamma Factory

4 nov 2025

Arriva una versione speciale della bicilindrica guidabile a partire da 18 anni di età con patente A2: la livrea riprende quella della RS-GP impegnata in MotoGP con Marco Bezzecchi e Jorge Martin. La gamma Factory ha nuove colorazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

